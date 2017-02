Garantizada seguridad en elecciones en #Nayarit : Edgar Veytia

En ese sentido, resaltó que la ‘‘guerra sucia’’ no afectará la seguridad. ‘‘Vamos por el camino correcto, los políticos todos te van a prometer, nosotros hemos cumplido con esto que es la seguridad, y esa realidad nadie nos la puede quitar’’.

Por otro lado, el funcionario estatal; informó que la Policía Nayarit en coordinación con el Ejército y la Marina, mantienen un operativo conjunto garantizando la seguridad del municipio.

Tepic, martes 07 de febrero de 2017.- El Fiscal General Edgar Veytia, aseguró que el próximo proceso electoral en el que habrá de elegirse Gobernador de Nayarit, la Fiscalía General, dará plena garantía de vivir un proceso democrático y seguro para los ciudadanos.

‘‘Mi trabajo es que no se roben las urnas y que la gente puede salir a emitir su voto en tranquilidad, a Guerrero no le puedes decir eso, Michoacán, Tamaulipas, aquí no me han matado ningún candidato, ni me han robado ninguna urna; vamos por buen camino. Y si mi trabajo es que no se roben las urnas y que nadie salga herido de esto’’, destacó Edgar Veytia.

En entrevista, el funcionario estatal, señaló que si bien la efervescencia política y de golpeteo, la FGE puede ser blanco de denostaciones derivado de que la seguridad es precisamente uno de los pilares del Gobierno de la Gente; sin embargo explicó, los resultados están a la vista.

‘‘Nayarit se ha caracterizado por ser un estado tranquilo, pronto vamos a ver la guerra política que se da, y van a empezar a denostar mucho todo, a cuestionar la seguridad, que si las capuchas, que si el efecto cucaracha; la realidad es que estamos en segundo lugar con menor índices delictivos, tenemos establecido por la Universidad de Puebla que somos el estado con menos impunidad’’; dejó claro el Fiscal Edgar Veytia.

Por otro lado, el funcionario estatal; informó que la Policía Nayarit en coordinación con el Ejército y la Marina; mantienen un operativo conjunto, en el municipio de Bahía de Banderas, con la finalidad de evitar el ‘‘efecto cucaracha’’, derivado de la ola de violencia que se vive en e estado de Jalisco.

‘‘Nosotros coadyuvando en el segundo circulo de seguridad, establecen que ellos tienen una operación en Jalisco y para efecto cucaracha se ha reforzado el estado de Nayarit. Hubo un detenido con un arma de alta calibre, granadas y armamento, por la parte de San Juan De Abajo, pegado hacia el rio Ameca, donde desborda los límites de Jalisco y Nayarit’’.

Por un estado fuerte y seguro.