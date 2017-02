Invertir en educación, es construir un mejor futuro para #Nayarit : Roberto

· Con el arranque de construcción de la Universidad Politécnica en Nayarit se consolida el proyecto educativo del Gobierno de la Gente, que es el de acercar la educación a todos los jóvenes y puedan lograr un mejor futuro

Al reiterar que en educación no se gasta, se invierte, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, ha logrado conseguir los recursos para la construcción de una nueva universidad en la capital nayarita, mismos que estarán beneficiando a miles de jóvenes que desean convertirse en profesionistas.

Roberto Sandoval ha gestionado y aplicado —sin deuda pública—, recursos históricos para la creación de más infraestructura educativa, de todos los niveles, en Nayarit; muestra de ello es la construcción de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit (UPN), en el ejido de Mora, en Tepic.

“La juventud es la responsabilidad, dejar un mejor Nayarit es mi legado, hoy trabajar por ustedes es lo más importante; la gente de Nayarit es buena, noble y chambeadora, yo soy orgullosamente nayarita y a cien años de haber sido creado este estado libre y soberano, hoy le entregamos esta Universidad Politécnica de Nayarit para esta y las siguientes generaciones”, añadió.

“Ustedes son y seguirán siendo los pilares del presente y del futuro, el Gobierno del la Gente respalda con obras, con espacios, ahora le toca a los estudiantes poder encontrar un mejor mañana, un mejor vivir; ninguna universidad es tan bonita como la Politécnica, no porque nosotros la vayamos a construir, sino porque ninguna tiene estos paisajes, esta paz y esta tranquilidad”.

Recientemente, el mandatario nayarita puso la primera piedra de lo que será un nuevo espacio para que miles de jóvenes nayaritas puedan seguir sus sueños y obtener una licenciatura o ingeniería, teniendo la opción de intercambios estudiantiles nacionales e internacionales, ya que la UPN será la tercera universidad en su tipo en el país que sea de carácter bilingüe.

“En la educación lo he dicho una y mil veces, en la educación no se gasta, en la educación se invierte, porque ustedes, el día de hoy que me están haciendo el favor de escucharme, que me hicieron el favor de venir aquí, les voy a decir una cosa, son los testigos de lo que dentro de pronto vamos a estar inaugurando, porque lo más importante es que ya está el dinero, ya inicia la obra”, enfatizó.