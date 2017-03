No bajaremos la guardia; yo me haré cargo de la seguridad en #Nayarit: Roberto

No bajaremos la guardia; yo me haré cargo de la seguridad en...

El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda aseguró que hasta el último momento de esta administración, no se bajará la guardia en el tema de seguridad, “por lo que la paz y tranquilidad que gozan las familias nayaritas está garantizada”. A través de un mensaje a la sociedad, realizado en Casa de Gobierno, Roberto Sandoval comentó que las autoridades nacionales e internacionales cuentan con la colaboración del Gobierno de Nayarit para investigar la situación que enfrenta el Ex Fiscal General, Edgar Veytia. “Quiero dejar muy claro a los nayaritas, hombres y mujeres que como su Gobernador, personalmente me haré cargo de la seguridad, como desde el primer momento en el estado de Nayarit, he sido responsable y seguiré siendo responsable de lo más preciado que tenemos que es la paz y seguridad. No bajaremos la guardia, seguiremos siendo de los estados más seguros”, enfatizó. Acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto y del presidente del Congreso local Jorge Segura López, el Gobernador enfatizó que la seguridad en la entidad está garantizada y que se actuará de manera transparente como desde el inicio de su administración, además, informó que mientras se concluye la investigación al frente de la Fiscalía General quedará como encargado Carlos Alberto Rodríguez Valdés. “Los detalles de la detención e imputaciones que están en contra del señor Veytia aún no han sido del conocimiento público y competerá a las autoridades estadounidenses darlos a conocer. Hoy es un día que tenemos que unirnos para seguir resguardando la paz y seguridad y el Gobierno de Nayarit ofrece su plena colaboración en cualquier autoridad, ya sea nacional o extranjera”, dijo el Gobernador. Para finalizar, el Gobernador informó que a mediodía sostendrá un encuentro con las fuerzas armadas en la zona militar para darle continuidad al tema y que se estará informando de manera puntual a la ciudadanía sobre los avances de la investigación.