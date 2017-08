CON PRECAUCIÓN “Nueva Legislatura”

Se dice comúnmente que lo que mal empieza mal acaba, y el inicio de la XXXII Legislatura no podrá ser la excepción cuando de entrada el diputado electo de Morena anuncia que se retira de su bancada al haber imposiciones en la coordinación de dicha bancada, así que esto es un más comienzo en el neo concierto legislativo, porque podría no ser nada más algo ocasional, un hecho aislado, y si bien se dice que al andar se acomodan las calabazas en la carreta, entonces es factible que haya más separaciones e incluso cambios de camiseta.

Y ahora con la instalación de la nueva legislatura, se dice que es probable que el presidente del Congreso sea tal y como estaba previsto, el doctor Leopoldo Domínguez González, quien ya dio a conocer sus intenciones con anticipación de ir con todo en contra de las prestaciones y conquistas laborales que tienen los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), cosa que desde luego no está en él nada más, sino que dependerá del caso que le hagan sus correligionarios y demás diputados de esta neo legislatura, servidores públicos que deberán demostrar que no están al servicio de nadie más que del pueblo que los eligió, claro que a los que fueron favorecidos con el voto popular, porque existe el peligro de los que llegaron a la diputación local por medio del dedo favorecedor que maneja las plurinominales, y desde luego que estos legisladores plurinominales podrían ser un peligro para la ciudadanía porque no se sienten comprometidos con nadie, sino más bien con quien los puso ahí.

Y a propósito de los puestos plurinominales, ojalá y se les ocurra a estos neo diputados locales lanzar una iniciativa para desaparecer estos puesto de una vez y para siempre porque la población no tiene por qué estar manteniendo gente ociosa que ningún beneficio les reditúa; pero más, para evitar todas estas broncas que se han visto últimamente en donde hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que intervenir, para quitar y poner plurinominales de un partido a otro y viceversa, que a este sí, que a este no, que mejor a aquél, que mejor a este y así sucesivamente, por lo que lo más óptimo sería que desaparecieran los cargos plurinominales tanto para dejar de mantener favorecidos que llegan ahí por compromisos adquiridos y porque son un peligro a la hora de votar alguna iniciativa de reforma o en el peor de los casos, porque sirven única y exclusivamente para acomodar ahí a quienes llevarán la batuta y la línea a seguir de los demás legisladores sean de un partido o de otro; puestos de mayoría o minoría relativa que ya no tienen por qué seguir ahí. Si alguna vez se justificó su presencia, fue para que los partidos semi clandestinos contaran con voz en el Congreso de la Unión; cosa que sin embargo, ha favorecido más a los partidos mayoritarios que a los minoritarios que han tenido que acomodarse como rémoras, como partidos satélites para no perder su registro.

Y bueno, ya se instaló la nueva legislatura estatal ¿y? Pues como siempre, no han faltado las voces optimistas que señalan que ahora sí, que viene lo mejor, que se trabajará en bien de la ciudadanía, etcétera; lo mismo que se dice al comienzo de toda legislatura no nada más estatal, sino hasta

federal. Lo mismo que los propósitos de año nuevo que por lo regular quedan en eso: puros compromisos que la mayoría de las veces quedan en pura intención; y claro que pretextos por no haberse cumplido sobran, pues se alega que hubo recortes presupuestales, que los tiempos no se dieron o no alcanzaron, que hubo otras prioridades y un largo etcétera de excusas que se dan que unas resultan hasta inverosímiles y fantasiosas, ¿y todo para qué? Pues para que cuando entre otra nueva legislatura se vuelva a decir lo mismo de que ahora sí, que esto y lo otro y así sucesivamente.

Pero como dicen los que saben de estas cuestiones políticas: a todas estas personas que se muestran optimistas no les queda de otra porque lo dicen para ver si es chicle y pega y para que los tomen en cuenta los neo legisladores y ven que sí hay quien cree en ellos ciegamente, aunque los mismos noveles legisladores saben que es pura piña, pero todo lo que se diga en bien de ellos les sirve como un tanque de oxígeno que les llena su propio ego y desde luego a otros les baña su soberbia; y los aduladores lo saben y de ahí que canten a los cuatro vientos cada inicio de legislatura que ahora sí ahí están los buenos, los mejores.